Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14 февраля 2024, 23:47

Сенат конгресса США после месяца ожесточенных дебатов наконец одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. Победа защитников Украины, которой полагается главный кусок пирога - в 60 миллиардов, оказалась неожиданно впечатляющей. Пакет прошел подавляющим большинством голосов — 70 против 29. Это означало, что его поддержало 22 республиканца. На такую солидарность со стороны этой партии при одобрении запроса на помощь, с которым к Конгрессу обратился в минувшем октябре президент Джо Байден, никто особенно и не рассчитывал. «В истории запечатлевается каждое голосование, - говорит лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл. — Теперь история зафиксирует, что Сенат не моргнул». «Сенат прошел важнейший тест», - сказал лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.

Однако прежде чем этот законопроект подпишет президент Байден, и столь необходимая помощь пойдет Украине и Израилю, пакет должен пройти через Палату представителей. А там его ждет яростное сопротивление ультраправых республиканцев во главе со спикером Майком Джонсоном. До этого, в течение четырех месяцев после своего избрания, он пытался продемонстрировать, что готов обсуждать помощь для Украины, но на самом деле не делал для этого абсолютно ничего. Более того, еще до обсуждения помощи в Сенате Джонсон представил законопроект, в котором предлагалось выделить Израилю 14 миллиардов долларов, а об Украине вообще не говорилось ничего. Белый дом и многие демократы заклеймили эту позорную инициативу, назвав ее «заговором» с тем, чтобы убить любую попытку помочь вооружениями Киеву. А теперь, после успешного голосования в Сенате, Джонсон говорит, что этот билль «умрет на входе» (в палату представителей). Спикер объясняет это тем, что сенаторы не представили никаких разумных предложений по реформе иммиграционной политики и укреплению южной границы США, и теперь конгрессмены «займутся разработкой собственного законопроекта». «Собственного» означает трамповского. Джонсон – идеально послушный человек Дональда Трампа. Хорошо представляешь себе, как он вытягивается в струнку, как в прошлом вставали, опрокинув стулья, советские чиновники при появлении в кабинете партийного босса. Спикер был бы готов, наверное, и ушами похлопать в знак особого подобострастия перед республиканским гуру.

Джонсон не попытается провести голосование по одобренному Сенатом пакету не только из-за противодействия Трампа, который намеренно хочет подгадить Байдену. Спикер палаты подвергается обструкции со стороны трамповских лоялистов в палате, прежде всего дамочки, которая известна под аббревиатурой MTG – Мэрджори Тейлор Грин. Она уже в течение нескольких лет пытается полностью перекрыть Украине кислород и называет ее вооруженные силы «нацистской армией». Теперь Грин угрожает Джонсону снять его с должности спикера, если тот попытается поддержать сенатский пакет. Некоторые республиканцы в палате верят, что спикер, чтобы окончательно не потерять лицо, может попытаться как-то изменить предложенный сенаторами законопроект. Например, расчленить его на три пакета: один для Украины, другой для Израиля, третий для Тайваня. Но таким образом он может затянуть процесс до бесконечности — даже не на недели, а на месяцы. Для Украины это будет уже слишком поздно.

Могут ли в этих условиях сенаторы что-либо предпринять, чтобы добиться прохождения билля через Конгресс уже сейчас? Оказывается, такая возможность есть. Она называется discharge petition — «петиция об увольнении». Этот хитроумный маневр предполагает, что при наличии большинства конгрессменов можно вынести законопроект на голосование в обход спикера. Для этого потребуется согласие 218 членов палаты. Так что кворум можно получить вполне реально. В палате у республиканцев незначительное большинство — они имеют 221 место, демократы - 212. То есть последним при единогласном одобрении демократов потребуется поддержка 5-6 республиканцев, чтобы пробить помощь Украине. Лидер демократического меньшинства в палате Хаким Джеффрис дает понять: он готов насильно прибегнуть к discharge petition, чтобы добиться голосования по пакету иностранной помощи. Этот путь, считает колумнист Washington Post Джош Рогин, конечно, рискованный и практически не применялся в прошлом, но он «единственная возможность добиться, чтобы законопроект попал на стол президента». Однако защитников Украины может поджидать другая опасность. В палате есть немало левых конгрессменов-демократов, которые противятся предоставлению иностранной помощи. Не Украине, а Израилю, который, по их мнению, повинен в убийствах мирных граждан в секторе Газа. Там, по данным ООН, погибли 12.300 детей, и четверть населения сектора голодает. В этих условиях выделять Израилю миллиарды военной помощи - преступление, говорят они.