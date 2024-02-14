Алиев назвал задачу государства и каждой семьи в Азербайджане

Мы должны вырастить такое молодое поколение, чтобы оно, как и мы, всегда было привержено национальным традициям, национально-духовным ценностям, чтобы их помыслы были чистыми, чтобы никто, пытаясь отравить их мозги, не добился успеха. И здесь, конечно же, на первый план выходит прежде всего семейное воспитание. К счастью, азербайджанская семья – это здоровья семья, она построена на традициях, национальных ценностях. Семейное воспитание является основным для каждого молодого человека, для каждого ребенка. Об этом сказал президент Ильхам Алиев 14 февраля, выступая с инаугурационной речью.

По словам главы государства, «на втором месте – школьное воспитание. В воспитании победоносной молодежи большая роль принадлежит азербайджанской школе. Ценности, прививаемые детям в школах, их воспитание и предоставление им знаний о независимости, национальном достоинстве, несправедливости, совершаемой против нас на протяжении веков, – не только за последние тридцать лет, – захвате наших земель в разные периоды и нашей героической истории имеют огромное значение. Что же касается национально-нравственных ценностей в целом, то это – основа нашего общества, и они незыблемы. Это незыблемая ценность, и сохранить эту незыблемость – в наших руках, потому что если какой-либо сторонней силе удастся достигнуть здесь своих грязных намерений, тогда у нас возникнут серьезные проблемы. Поэтому перед государством и каждой семьей стоит задача воспитания нашей молодежи в национальном духе, на основе традиционных ценностей, полностью изжив «прогрессивные» и чуждые ценности из нашего общества».

«Мы и впредь будем предпринимать шаги по созданию гражданского общества в Азербайджане. Солидарность азербайджанского народа является одним из наших основных успехов… Все этнические группы, все народы, проживающие в Азербайджане, объединены под флагом Азербайджана. Свой ценный вклад в эту Победу, в эту историческую Победу внес каждый народ, проживающий в нашей стране…» - заявил глава государства.

Ильхам Алиев указал на тот факт, что «все народы, проживающие в Азербайджане, живут единой, дружной семьей. Те, кто хочет разрушить наше единство, не добились и никогда не добьются успеха, как бы они ни старались».

Президент Алиев отметил, что «попыток с разных сторон нарушить это единство, вбить между нами клин, вбросить в наше общество провокационные измышления было довольно много, и они будут. Этим фактором попытаются воспользоваться силы, которые не любят нас и не приемлют нашу силу, — антиазербайджанские силы, которые не могут переварить нашу блестящую Победу над Арменией. Но их усилия будут напрасны. Наше единство должно стоять и стоит в качестве преграды на пути этих усилий».