Крик души Дэвида Кэмерона. Услышат ли его в США?

Кэмерон сказал, что западные союзники должны поддерживать Украину, а не показывать «слабость, проявленную против Гитлера в 1930-е годы».

Министр иностранных дел Великобритании лорд Кэмерон призвал Конгресс США поддержать новый пакет военной поддержки Украины и предостерег от «безрассудства уступать тиранам». Об этом информирует BBC.

Законопроект, обещающий Украине почти 50 млрд фунтов новой военной помощи, был принят Сенатом во вторник, но лидеры республиканцев угрожают заблокировать его в Палате представителей.

Кэмерон заявил, что поддержка Украины послужит сигналом Пекину и Тегерану о том, что США достаточно сильны, чтобы защитить себя внутри страны и за рубежом.

Он отверг предупреждения об угрозе российской эскалации как «иллюзорные».

«Пока Конгресс обсуждает и голосует по этому пакету финансирования Украины, я собираюсь отказаться от всех дипломатических тонкостей. Я призываю Конгресс принять его. Я хочу, чтобы мы все — США, Великобритания, европейские и другие союзники поддержали Украину в борьбе против совершенно неоправданной агрессии. Трудно представить себе более очевидный случай вторжения одной страны в другую без малейшего оправдания», — заявил Кэмерон.

«Я считаю, что наша совместная история показывает, насколько глупо уступать тиранам в Европе, которые верят в перекройку границ силой. Я не хочу, чтобы мы показали слабость, проявленную против Гитлера в 1930-е годы. Я не хочу, чтобы мы демонстрировали слабость, проявленную против Путина в 2008 году, когда он вторгся в Грузию, или неуверенность в ответе в 2014 году, когда он захватил Крым и большую часть Донбасса. В 2022 году он вернулся, и теперь его агрессия стоит нам гораздо дороже», - добавил министр.