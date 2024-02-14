Путин сожалеет об одном: надо было захватить Украину раньше

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «единственное», о чем можно сожалеть, это о том, что Россия не начала «активные действия» в Украине раньше. Об этом российский лидер сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — заявил Путин.