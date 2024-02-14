Путин не дождался от Карлсона «острых вопросов»

Президент РФ Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона «опасным человеком», потому что тот во время интервью с российским лидером избрал тактику «терпеливого» слушателя. Об этом глава российского государства поделился с журналистом Павлом Зарубиным в беседе, опубликованной в Telegram-канале Кремля.

«Я думаю, что ваш Карлсон, когда я говорю «ваш», имею в виду, что он представитель журналистского цеха, опасный человек», - сказал Путин, пояснив, что «думал, что он как раз и будет вести себя агрессивно и будет задавать так называемые острые вопросы».

«Я не просто был к этому готов, я этого хотел, потому что это давало бы мне возможность так же остро отвечать, что, на мой взгляд, придало бы определенную специфику всей нашей беседе. Но он избрал другую тактику, он несколько раз меня пытался прерывать, но все-таки, на удивление для западного журналиста, оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов», - рассказал президент РФ.