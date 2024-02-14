Lada азербайджанской сборки

Российский «Автоваз» ведет переговоры по организации крупноузловой сборки автомобилей Lada в Азербайджане, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов.

«Ведем такие переговоры, и как раз сейчас делегация «Автоваза» в эти дни находится в Азербайджане. Они смотрят производственные мощности наших будущих партнеров. Надеюсь, скажу так осторожно, что весной будут позитивные новости и по этому региону присутствия «Автоваза», - цитирует ТАСС Соколова.

Агентство напоминает, что в презентации «Автоваза», представленной в январе, отмечалось, что компания планирует запустить в Азербайджане серийное производство своих автомобилей методом крупноузловой сборки.