Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:57

Ни для кого не секрет, в чем главная сила и главная слабость российской экономики: в ее привязке к нефтегазовым доходам. Именно это имел в виду покойный сенатор Маккейн, когда назвал Россию «бензоколонкой, которая пытается выдать себя за страну». Кстати, эти слова он произнес на заседании Сената в марте 2014 года, реагируя на захват «зелеными человечками» Крыма. Республиканские сенаторы тогда выразили обеспокоенность, что та легкость, с которой прошла крымская операция, может спровоцировать Путина на дальнейшую агрессию.

«Войска Владимира Путина прямо сейчас находятся у границы с Восточной Украиной, и они готовы к вторжению. У них даже есть силы в Беларуси, и Владимир Путин просчитывает соотношение издержек и выгод для ввода войск в Украину», - словно заглянул в будущее Маккейн. «Система ценностей Путина – это система ценностей полковника КГБ, – заявил другой республиканский сенатор Линдси Грэм. – Когда в годы Второй мировой войны все уступали Гитлеру понемногу, то здесь, то там, это в конце концов ни к чему хорошему не привело». Сейчас, десять лет спустя, можно убедиться, что история, к сожалению, повторилась. Возвращаясь к теме России-бензоколонки: экспертная группа Ермака-Макфола, которая занимается разработкой санкционных мер в отношении России, подготовила новые предложения, которые должны еще сильнее ударить по слабому месту российской экономики и, если хорошо пойдет, лишить Российскую Федерацию возможности финансировать войну в Украине и поддерживать макроэкономическую и социальную стабильность одновременно. Ожидаемый уровень потерь нефтегазовых доходов оценивается в 50 миллиардов долларов. До войны поступления от продажи углеводородов составляли около 250 миллиардов долларов, в военном 2022 году произошел скачок цен на газ и нефть, позволивший заработать 392 миллиарда. Сверхдоходы первого года войны позволили резко нарастить военные траты, относительно легко пережить санкции и создали иллюзию в Кремле, что с расходами на нужны воюющей армии, на социальные выплаты и поддержание стабильного порядка в стране проблем не будет, денег хватит. Но в 2023 году в доходах от нефти и газа произошел откат практически на довоенный период – 260 миллиардов, при том, что на войну в Украине приходится тратить около 150 миллиардов в год. Если же удастся уронить общие нефтегазовые поступления до 150-200 миллиардов, российский бюджет просто не сможет сводить концы с концами.