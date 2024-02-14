Евросоюз готовит санкции против Северной Кореи

Евросоюз начал разрабатывать санкции против Северной Кореи за то, что она снабжает Россию ракетами для войны в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на документы.

В частности, блок предложил включить в черный список министра обороны КНДР Кан Сун Нама и Главное ракетное бюро — правительственный орган, контролирующий программу баллистических ракет.

В ЕС подчеркнули, что снаряды такого типа, разработанные и произведенные Северной Кореей, использовались в войне против Украины. Также КНДР предоставила России сотни тысяч артиллерийских боеприпасов.

В то же время в ЕС признали, что в случае с Северной Кореей ограничения, предусмотренные санкциями, а именно блокировка активов на территории объединения и запрет на въезд, будут иметь скорее символический характер.