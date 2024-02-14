Для Путина Байден «выгоднее», чем Трамп

Отвечая на вопрос, «кто для России лучше — Байден или Трамп», — Путин выбрал первого: «Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».

Говоря о состоянии здоровья нынешнего президента США, Путин отметил, что, когда он встречался с ним в Женеве три года назад, уже тогда многие говорили, что Байден недееспособный, но сам он ничего подобного не увидел: «Да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого. То, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой о вертолет - ну кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень».

Путин считает, что властям нужно уделять больше внимания не слухам о состоянии здоровья, но политической позиции президента США: «Я считаю, что позиция нынешней американской администрации в высшей степени вредна и ошибочно. И я в свое время президенту Байдену об этом говорил».