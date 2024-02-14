Ядерное оружие России в космосе?

Угроза национальной безопасности США, о которой заявили ранее в Конгрессе и Белом доме, связана с Россией и космосом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Ранее председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил членам Конгресса разведданные о «серьезной угрозе национальной безопасности».

Два источника, знакомых с этим вопросом, и официальный представитель США сообщили, что угроза связана с РФ.

Перед этим Тернер направил письмо своим коллегам в Конгрессе, в котором говорилось, что неотложным вопросом является «дестабилизирующий иностранный военный потенциал».

Тем временем спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что не видит причин для тревоги в свете этих утверждений об угрозе безопасности США.