Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 01:48

С самого начала войны на Ближнем Востоке США, главный союзник еврейского государства, стараются не допустить ее эскалации и больших жертв. И если первую проблему Вашингтону еще как-то удается решать, то со второй все обстоит намного хуже – на данный момент списки погибших исчисляются тысячами палестинцев и сотнями израильских солдат. А непреклонная политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, провозгласившего своей целью тотальное уничтожение ХАМАС, грозит многократным ростом количества смертей и ставит в трудное положение президента США Джо Байдена.

США и Израиль связывают давние и тесные стратегические узы, на характере которых не могут отразиться даже периодически возникающие конфликты интересов или взаимное неприятие лидеров двух стран, что, собственно, мы и наблюдаем сегодня. Правда, Израиль как союзник мало чем может помочь американцам, которые, напротив, в трудные минуты всегда приходят на помощь еврейскому государству. А таких «минут» в короткой истории Государства Израиль было немало. И если раньше инициаторами конфликтов в основном выступали правительства Израиля, то последнюю войну спровоцировал именно ХАМАС. Израиль, конечно, имеет право на ответный удар, но в каких-то разумных рамках. Однако призывы Нетаньяху о тотальном уничтожении хамасовцев рамок не имеют вообще – ни временных, ни количественных, ни моральных. Понять Нетаньяху нетрудно – пока идет война, ему намного проще удержаться в шатающемся под ним кресле премьер-министра. Но даже в условиях войны израильтяне выступают за его отставку, а для многих зарубежных лидеров Нетаньяху уже стал нерукопожатным. Так, только в минувшую субботу, 10 февраля, тысячи израильтян собрались возле резиденции президента страны в Иерусалиме, требуя объявить дату новых выборов. Массовые демонстрации, участники которых требовали проведения досрочных выборов, прошли также в Тель-Авиве и Хайфе.

Призывы к прекращению огня и отставке премьер-министра Израиля звучат буквально со всех сторон, однако Биньямин Нетаньяху их будто не слышит. Ладно бы, если они исходили только от Макрона, Шольца, Мишеля и других европейских лидеров. Но с призывом подать в отставку к Нетаньяху обратилась даже бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, обвинившая премьер-министра Израиля в неправильном ведении войны. «Нетаньяху должен уйти, - заявила Клинтон, которую уж точно не заподозришь в антисемитизме или личной неприязни к Нетаньяху. - Он не является надежным лидером. Нападение 7 октября случилось именно в его смену. Ему нужно уйти, если он будет и дальше препятствовать прекращению огня». Бывший госсекретарь США также внесла ясность в отношения между президентом США и израильским премьер-министром. По ее мнению, Байден сделал для Нетаньяху максимум возможного, сразу же отреагировав на атаку ХАМАС 7 октября и показав себя надежным союзником еврейского государства перед лицом террористической угрозы. По мнению Хиллари Клинтон, совершенно очевидно, что Байден делает все возможное, чтобы повлиять на израильского лидера.

Однако Нетаньяху и не думает уходить. Но пытаясь выставить себя героем-патриотом, готовым ради своего народа на любые жертвы, он все больше теряет остатки былого рейтинга. Отставки премьера требуют сегодня родственники заложников, освобождение которых уже месяц откладывается из-за его амбиций. А тем временем война с ХАМАС все больше ужесточается и грозит в итоге вовлечь в нее и США. Чему в немалой степени способствует полоса отчуждения, которая пролегла в последнее время между Байденом и Нетаньяху. Как можно понять из сообщений израильских и американских СМИ, отношения между двумя лидерами, тесно сотрудничавшими на протяжении десятилетий, сегодня трудно назвать дружескими. Как отмечает американская Politico со ссылкой на источники в Белом доме, в частных разговорах Байден нелицеприятно высказывается о Нетаньяху. Издание полагает, что американский президент боится, что, настаивая на увеличении поставок американского оружия и, судя по всему, даже на участии в конфликте с ХАМАС американских солдат, израильский премьер стремится втянуть США в войну на Ближнем Востоке.