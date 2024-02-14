Нетаньяху втягивает Байдена в большую войну третья мировая

Эльнур Мамедов, автор haqqin.az

С самого начала войны на Ближнем Востоке США, главный союзник еврейского государства, стараются не допустить ее эскалации и больших жертв. И если первую проблему Вашингтону еще как-то удается решать, то со второй все обстоит намного хуже – на данный момент списки погибших исчисляются тысячами палестинцев и сотнями израильских солдат.

А непреклонная политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, провозгласившего своей целью тотальное уничтожение ХАМАС, грозит многократным ростом количества смертей и ставит в трудное положение президента США Джо Байдена.

Предсказать, как долго затянется война и сумеет ли Байден угомонить Нетаньяху, сегодня никто не берется

США и Израиль связывают давние и тесные стратегические узы, на характере которых не могут отразиться даже периодически возникающие конфликты интересов или взаимное неприятие лидеров двух стран, что, собственно, мы и наблюдаем сегодня.

Правда, Израиль как союзник мало чем может помочь американцам, которые, напротив, в трудные минуты всегда приходят на помощь еврейскому государству. А таких «минут» в короткой истории Государства Израиль было немало. И если раньше инициаторами конфликтов в основном выступали правительства Израиля, то последнюю войну спровоцировал именно ХАМАС.

Израиль, конечно, имеет право на ответный удар, но в каких-то разумных рамках. Однако призывы Нетаньяху о тотальном уничтожении хамасовцев рамок не имеют вообще – ни временных, ни количественных, ни моральных. Понять Нетаньяху нетрудно – пока идет война, ему намного проще удержаться в шатающемся под ним кресле премьер-министра. Но даже в условиях войны израильтяне выступают за его отставку, а для многих зарубежных лидеров Нетаньяху уже стал нерукопожатным.

Так, только в минувшую субботу, 10 февраля, тысячи израильтян собрались возле резиденции президента страны в Иерусалиме, требуя объявить дату новых выборов. Массовые демонстрации, участники которых требовали проведения досрочных выборов, прошли также в Тель-Авиве и Хайфе.

В Израиле разрастаются протесты против Нетаньяху

Призывы к прекращению огня и отставке премьер-министра Израиля звучат буквально со всех сторон, однако Биньямин Нетаньяху их будто не слышит. Ладно бы, если они исходили только от Макрона, Шольца, Мишеля и других европейских лидеров. Но с призывом подать в отставку к Нетаньяху обратилась даже бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, обвинившая премьер-министра Израиля в неправильном ведении войны.

«Нетаньяху должен уйти, - заявила Клинтон, которую уж точно не заподозришь в антисемитизме или личной неприязни к Нетаньяху. - Он не является надежным лидером. Нападение 7 октября случилось именно в его смену. Ему нужно уйти, если он будет и дальше препятствовать прекращению огня».

Бывший госсекретарь США также внесла ясность в отношения между президентом США и израильским премьер-министром. По ее мнению, Байден сделал для Нетаньяху максимум возможного, сразу же отреагировав на атаку ХАМАС 7 октября и показав себя надежным союзником еврейского государства перед лицом террористической угрозы. По мнению Хиллари Клинтон, совершенно очевидно, что Байден делает все возможное, чтобы повлиять на израильского лидера.

Клинтон заявляет, что Нетаньяху не является надежным лидером

Однако Нетаньяху и не думает уходить. Но пытаясь выставить себя героем-патриотом, готовым ради своего народа на любые жертвы, он все больше теряет остатки былого рейтинга. Отставки премьера требуют сегодня родственники заложников, освобождение которых уже месяц откладывается из-за его амбиций.

А тем временем война с ХАМАС все больше ужесточается и грозит в итоге вовлечь в нее и США. Чему в немалой степени способствует полоса отчуждения, которая пролегла в последнее время между Байденом и Нетаньяху.

Как можно понять из сообщений израильских и американских СМИ, отношения между двумя лидерами, тесно сотрудничавшими на протяжении десятилетий, сегодня трудно назвать дружескими. Как отмечает американская Politico со ссылкой на источники в Белом доме, в частных разговорах Байден нелицеприятно высказывается о Нетаньяху. Издание полагает, что американский президент боится, что, настаивая на увеличении поставок американского оружия и, судя по всему, даже на участии в конфликте с ХАМАС американских солдат, израильский премьер стремится втянуть США в войну на Ближнем Востоке.

Как можно понять из сообщений израильских и американских СМИ, отношения между этими двумя лидерами, тесно сотрудничавшими на протяжение десятилетий, сегодня трудно назвать дружескими

В свою очередь и Нетаньяху резко раскритиковал Байдена за санкции против израильских поселенцев на Западном берегу, что, по его мнению, могут привести к беспрецедентным последствиям для всей поселенческой деятельности. Как пишет Politico, Нетаньяху опасается указа Байдена о санкциях в отношении лиц, причастных к террористической деятельности и подрывающих безопасность в регионе. Дело в том, что израильские поселенцы, попавшие в санкционный список, будут лишены доступа к собственности и финансам на территории США, против них будут введены визовые ограничения, а также ограничения в контактах с американскими компаниями.

А пока лидеры США и Израиля общаются друг с другом на повышенных тонах, апелляционный суд Гааги призвал правительство Нидерландов приостановить в течение недели поставку Израилю запчастей для истребителей F-35, а международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service понизило рейтинги суверенных обязательств Израиля в национальной и иностранной валюте с A1 до A2.

И это - только первые сигналы разочарования Белого дома политикой Израиля.

Предсказать, как долго затянется война и сумеет ли Байден угомонить Нетаньяху, сегодня никто не берется. А вот Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), выступил с весьма тревожным предупреждением о том, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может обрести контуры ядерной войны.