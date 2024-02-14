Путин исследует предков Блинкена

Путин рассказал, что обсуждал с журналистом Такером Карлсоном слова Блинкена о том, что его родственники, в том числе прадед, бежали из России от еврейских погромов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен — «наш человек», так как из слов политика следует, что его родственники бежали из России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам президента РФ, в российских архивах есть эти сведения: «Например, прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи. Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос: господин Блинкен считает, что это исконно российская территория?»

«Второе: если он говорит, что он бежал из России от «еврейских погромов, то как минимум... он считает, что никакой Украины в 1904 году... там не было. Судя по всему, господин Блинкен — наш человек», — заключил Путин.

Сам Блинкен рассказывал, что из стран соцлагеря бежали его дед и бабушка. Госсекретарь говорил, что его отчим Самуэль Писар ходил в школу в польском городе Белосток. Впоследствии он попал в нацистские концлагеря, но смог пережить Холокост. По данным организации «Украинская еврейская встреча», прадед Блинкена, Меир Блинкин, родился в 1879 году в Переяславе под Киевом. Впоследствии Блинкин переехал в Киев, где в 1900 году у него родился сын Мориц — дедушка Блинкена. Меир Блинкин в 1904 году вместе с семьей покинул Киев и отправился в США.