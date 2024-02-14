Алиев о валютных резервах Азербайджана

«Если в 2003 году валютные резервы Азербайджана составляли 1,6 млрд долларов, то сегодня — уже 69,5 млрд долларов. Посмотрите, насколько мы увеличили наши валютные резервы за эти двадцать лет. Это один из главных факторов, обеспечивающих нашу экономическую и финансовую независимость». Об этом сказал президент Ильхам Алиев 14 февраля, выступая с инаугурационной речью.

Глава государства отметил, что «в результате проводимой политики наш прямой внешний долг сократился до 6,4 млрд долларов, что составляет всего 9 процентов нашего ВВП, даже еще меньше. В развитых странах эта цифра составляет 100 процентов, может быть, 140 процентов, у нас же – менее 9 процентов. Что это значит? Это показатель того, что у нас здоровая финансовая система, и это позволяет нам проводить независимую политику. Сегодня Азербайджан ни от кого не зависит, уверенно и успешно развивается и проводит свою внешнюю политику сообразно этому».