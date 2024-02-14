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Армения, потерпев сокрушительное поражение от Азербайджана, переживает в настоящее время критический этап своей истории, поскольку поражение это способно не только открыть для Армении новые возможности, но и стать шансом для возрождения. Об этом пишет в статье, опубликованной изданием e-International Relations, профессор университета Юты в США, турецкий политолог Хакан Явуз. По мнению автора, снижение роли России в регионе и «закрытие» карабахского вопроса может открыть для Армении окно возможностей и дать ей шанс отойти от своего традиционного покровителя и утвердить тем самым собственный суверенитет.

Явуз считает, что Турция и Азербайджан, учитывая, как болезненно воспринимает Ереван угрозы, исходящие их Москвы, должны создать армянам более широкие возможности для маневра, чтобы правительство Никола Пашиняна имело больше шансов дистанцироваться от России. «В политическом плане армянское общество борется с разногласиями, взаимными обвинениями и поиском новых парадигм, - пишет профессор Явуз. - Тем не менее, есть и проблески надежды. Недавний обмен пленными между Арменией и Азербайджаном, произошедший без внешнего вмешательства, представляет собой хоть и хрупкую, но реальную возможность для примирения. Обе страны стоят сейчас перед жизненно важным выбором: либо цепляться за призраки прошлой агрессии, либо прокладывать путь к взаимопониманию и процветанию». Хакан Явуз подчеркивает, что одним из негативных факторов, препятствующих достижению мира между Арменией и Азербайджаном, является армянская диаспора, продолжающая кричать на всех перекрестках Европы и США об «этнической чистке» карабахских армян. Даже несмотря на то, что ООН не выявила ни одного факта принудительной депортации армян из Карабаха. Автор утверждает, что сокрушительное поражение в 44-дневной войне создало в армянском обществе «коллективную травму», которую активно использует диаспора, представляя исход армян из Карабаха, как «продолжение геноцида, совершенного в 1915 году турками против армян».

По мнению автора, чтобы предотвратить усиление нового реваншистского национализма в Армении, Азербайджан и Турция должны совместно работать над восстановлением отношений и более тесных связей с этой страной. Анкара, в частности, может сделать первый шаг в сторону Еревана, открыв турецко-армянскую границу. «Мир между Арменией и Азербайджаном необходим для обеспечения будущего этих стран, - считает Хакан Явуз. - Несмотря на то, что Армения исключена из ключевых региональных экономических проектов, таких, как нефте- и газопроводы, а также инициированный Китаем проект «Срединный коридор», эта страна обладает потенциалом для вовлечения в новые торговые маршруты и взаимозависимые отношения. Если Армения, Азербайджан, Грузия, Турция, Иран и Россия будут действовать в соответствии с коллективным видением мирного, интегрированного региона, то уже в 2024 году Кавказ может процветать как экономически, так и политически». Автор отмечает, что Азербайджан, намеренный решить сохраняющиеся проблемы с Арменией, стратегически выступает за «рамочное соглашение», как ступень на пути к всеобъемлющему мирному договору. На политическом горизонте - важнейшие проблемы, включая сложную делимитацию горных границ, для решения которых потребуются несколько лет. «Примечательно, что, к примеру, демаркация азербайджано-грузинской границы остается нерешенной еще с 1991 года, - отмечает турецкий политолог. - Азербайджан предлагает провести делимитацию границ де-факто, признавая необходимость учета нынешних условий. Неизбежный обмен анклавами между обеими странами и длительный процесс демаркации границ вдоль скалистых гор усугубляет сложность существующей ситуации. Более того, Азербайджан призвал Армению внести поправки в преамбулу своей Конституции, где пункт об объединении с Карабахом представлен, как национальная цель армянского народа».

По словам Хакана Явуза, Азербайджан искренне привержен идее создания региона, в котором будет царить стабильный и долгосрочный мир. Однако существуют пять причин, препятствующих достижению мира между Азербайджаном и Арменией, и одной из них является фактор внешнего вмешательства. «Стремление Азербайджана к заключению мирного договора наталкивается на сопротивление Армении, стремящейся привлечь членов Евросоюза в качестве его гарантов, - пишет Явуз. - Однако Азербайджан, как, впрочем, и Россия, выступают против внешнего вмешательства. Как мы видим, дефицит доверия сохраняется, хотя обе стороны без участия посредников уже обменялись семью проектами мирного договора, что указывает на многообещающий потенциал». Второй причиной, мешающей достижению мира на Южном Кавказе, является по мнению автора проблема обмена анклавами и территориями. Явуз констатирует наличие серьезных разногласий относительно азербайджанских анклавов, расположенных вдоль магистралей, которые соединяют Иран, Армению и Грузию.