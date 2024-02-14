Житель Азербайджана не хочет платить алименты за «чужих» детей

Как сообщает корреспондент haqqin.az , вышеупомянутая пара заключила брак в 2005 году. Детей у них несколько лет не было, и супруги решили пройти процедуру искусственного оплодотворения под руководством турецкого врача Ондара Тулумбаджи. В результате у пары родились близнецы.

Решение суда о разводе пары, у которой после 4 лет брака благодаря процедуре искусственного оплодотворения родились дети, за последние дни стало темой обсуждений в социальных сетях. Мужчина утверждает: о том, что при искусственном оплодотворении использовался другой донор, и что он не является биологическим отцом детей, он узнал лишь после развода. И поэтому отказывается платить алименты.

Спустя 7 лет после рождения детей пара развелась. Как уже отмечалось, мужчина только тогда выяснил, что не является отцом близнецов. Сдав анализы, он узнал, что вообще не может иметь детей. И обратился в суд с просьбой отменить регистрацию отцом близнецов и требование о взыскании алиментов.

Его бывшая супруга, выступая ответчицей в суде, утверждала, что экс-муж обо всем знал. Суд первой инстанции ходатайство истца не удовлетворил. Насиминский районный суд в своем решении в 2018 году обосновал это тем, что при такого рода процедурах необходимо письменное согласие обоих супругов. Именно оно является основанием для регистрации их родителями ребенка. И биологические факторы тут вообще не играют роли.

Не удовлетворенный таким решением истец обратился в Верховный суд. В ходе последующих разбирательств также были приняты показания вышеупомянутого врача. Тот подтвердил, что и муж, и жена были в курсе того, что будет использован биологический материал стороннего донора. Документов врач предоставить не смог, так как на тот момент уже давно не работал в клинике, где прошла процедура.

В итоге гражданская коллегия Верховного суда в 2021 году вынесла решение в пользу ответчицы. В решении говорилось – истец должен доказать, что не давал согласия на вышеупомянутую процедуру.