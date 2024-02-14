В результате «атаки украинского беспилотника» в Курской области произошло возгорание на нефтебазе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте», – добавил глава области.