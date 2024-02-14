В России горит нефтебаза, а в Харькове взрывы видео
В результате «атаки украинского беспилотника» в Курской области произошло возгорание на нефтебазе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте», – добавил глава области.
В то же время в Харьковской области Украины в ночь на 15 февраля в очередной раз прогремели взрывы. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Об этом сообщило командование Воздушных сил Украины.
Как сообщили украинские военные, фиксируется ракетная опасность для Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей.