Алиев: «Мы должны быть мобилизованы»

«Одной из важных задач является наше технологическое развитие. Сегодня технологическое развитие и преимущество как в области промышленного развития, так и в военно-промышленном комплексе и, в целом, в военной сфере имеет большое значение. Во время Второй Карабах ской войны, антитеррористической операции это увидели все», - заявил президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

По словам президента, «технические средства играют немалую роль. За счет технических средств мы вышли из Второй Карабахской войны с минимальными потерями. Поэтому были определены цели по технологическому развитию, даны поручения всем профильным структурам. Конечно, эта работа требует большой мобилизации. Одной лишь государственной политики тут недостаточно. Мы, конечно, покупаем новые технологии, оказываем большую поддержку технологическому развитию».

Глава государства одним из важных вопросов считает подготовку кадров: «Может, общественность не обладает достаточной информацией по этому поводу, но могу сказать, что за последние 1-2 года в этом направлении наблюдается большое развитие. Никакие технологические инновации не будут достаточными без подготовки соответствующих кадров. За последний период несколько тысяч молодых азербайджанцев прошли тренинги и специальные программы. Технологическое развитие, цифровизация, кибербезопасность, применение искусственного интеллекта – все это должно стать частью нашей повседневной жизни. Государственные органы, частный сектор и все другие сегменты общества должны быть к этому готовы. В противном случае мы будем отставать. Но мы не можем отставать. Мы находимся в таком регионе, против нас объединились такие силы, которые ищут любую возможность, чтобы навредить нам».

Президент Алиев заметил, что во время Второй Карабахской войны, а также антитеррористической операции «мы сдвинули с места такие камни, которые считались непоколебимыми, что нам этого не простят, и мы должны знать об этом. Если кто-то считает, что от нас отстанут, то он ошибается. Мы должны быть готовы, мы должны быть мобилизованы. Конечно, общество должно жить комфортно. Я не вижу никакой опасности или угрозы для Азербайджана. Почему? Потому что они знают, что наш ответ будет беспощадным, сокрушительным, и он будет дан, невзирая ни на что. Если мы не добьемся технологического развития, пока в это дело не будут вовлечены не несколько тысяч, а десятки тысяч азербайджанцев, мы можем остаться позади. Поэтому я считаю, что все структуры и в то же время общество должны понимать и видеть в этом свою задачу».