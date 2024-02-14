Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 03:01

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону посмотрело около миллиарда человек. Однако истинная целевая аудитория, скорее всего, ограничилась несколькими десятками миллионов телезрителей. Кроме необычных пассажей и исторических экскурсов, это интервью имело ряд характерных черт послания лидерам западных элит, своеобразного сигнала о необходимости мирных переговоров и социально-политического пересмотра состояния мировой системы, настоятельно требующей если не полной, то, как минимум, значительной перезагрузки с новыми возможностями.

В свою очередь, открывающуюся на этой неделе юбилейную Мюнхенскую международную конференцию по безопасности, а также предваряющую её доклад RAND corporation "На следующий день: послевоенная стратегия США в отношении России", можно рассматривать, как новые вводные относительно дальнейших шагов Запада и России. Что получила элита взамен развала СССР Судя по всему, оба антагонирующих лагеря заметно подрастеряли былой энтузиазм относительно собственных военных возможностей и сегодня склонны к поиску вариантов, которые могли бы помочь сбавить обороты и заморозить ситуацию, как это, к примеру, произошло в 1994 году в разгар армяно-азербайджанского вооруженного противостояния. По существу, Владимир Путин отправил послание будущему президенту США о готовности Российской Федерации вернуться к рассмотрению вопросов безопасности в Европе, но не на поле боя, а в закрытой атмосфере закулисных договоренностей, которые впоследствии могут найти отражение в публичных международных договорах. Чтобы понять, о какой перспективе говорит президент России, необходимо, следуя канве интервью и путинскому стилю, начать с исторической справки. Возьмём в качестве отправной точки фразу Путина о причине распада СССР. Многие поразились откровенности российского лидера, заявившего, что Советский Союз "сдала" сама элита, то есть, высшее партийное и хозяйственное руководство первой в мире социалистической державы.

Впрочем, президент РФ всего лишь констатировал факт. Другое дело, что советская, а точнее, уже российская элита получила в обмен на сдачу геополитических ресурсов Советского Союза весьма существенный доступ к западным рынкам, возможности трансфера капиталов в обе стороны, перспективы создания крупнейших корпораций и выход на любые по конкурентным возможностям позиции в мировом масштабе. Вдобавок российская элита получила все составляющие эстетики сверхпотребления в виде роскошных яхт, особняков и прочих благ "золотого миллиарда". Причем, это был чисто идейный, можно даже сказать, идеологический выбор, что бы там ни говорили о крахе коммунизма, как о надежной прививке от любых идеологий, причем на долгий срок. Вовсе нет!

Идейный выбор российского пути, вернувшийся спустя семьдесят шесть лет к неокапитализму, был, по сути, пропуском в высшие бизнес-сообщества Запада. При этом Бориса Ельцина, конечно же, окружали разные люди, в том числе, и воспитанники спецслужб и армии Александр Руцкой и Дмитрий Волкогонов (стремившиеся укрепить силовые и оборонные структуры), и бывшие коммунисты, которые, как раз-таки, были готовы обменять геополитические капиталы на право стать мировыми капиталистами (политиком подобного рода был Геннадий Бурбулис, скончавшийся в прошлом году в Баку в ходе Глобального форума). Конечно, первые политики в окружении Ельцина прекрасно понимали, что реализация их сценария развития Российской Федерации будет видна только в следующих поколениях, а потому и личных выгод получили немного. Но постепенно сформировался слой олигархов, контролировавших основные линии доходов бюджета и экспорта. Для когорты владельцев крупных постсоветских капиталов и ещё более широких слоев хозяев частных и частно-государственных бизнесов, обслуживавших элиту, это была прекрасная сделка. Можно сказать "сделка века"! Напомню, что уже к 2010 году в России насчитывалось около 180 тысяч (!!) долларовых миллионеров. А к 2022 году долларовыми миллиардерами считались порядка 112 российских семей (владельцы корпораций, их родственники и наследники). Именно так выглядела сделка по расформированию Советского Союза. Таким образом, с точки зрения многих выгодоприобретателей, "сброс" геополитического капитала СССР, о котором сегодня так сожалеет Владимир Путин, был вполне естественным. Все получили свою долю от бескрайнего пирога. Другое дело, что эта "сделка века" не была равной. Как, впрочем, любая сделка подобного рода.

А ведь Путин предупреждал! Но проигравшими или числившими себя таковыми были только те, кто мыслил в категориях геополитики. Уже потом, в процессе становления и укрепления власти Путина, к руководству постепенно пришли люди, мыслившие именно таким образом, хотя и сохранявшие последствия выгод от "конвергенции" 80-х годов. То есть, от фактического распада Союза. Разница лишь в том, что теперь это не просто влиятельная группа, так называемые "силовики", а полноценное политическое большинство. Ещё до начала военной кампании в Украине, проблема тех, кто пытался усилить политику стратегической безопасности, заключалась в том, что она подавалась Москвой, что называется, "задним числом". Если не как необходимость достижения реванша (здесь нужно отдельно дискутировать о том, каковы параметры этого реванша), то, как предложение некоторой доплаты к основной стоимости геополитической приватизации советских ресурсов влияния и зон безопасности, имевшей место в период с 1988 по 2001 годы. К слову, в истории Европы это проблема любого реванша. Причем, его виновниками оказываются все участники процесса. И те, кто решились на подобный разворот в форме полномасштабной войны. И те, кто за более чем десять лет до войны с Украиной, на Мюнхенской конференции 2007 года, не услышал предупреждений, которые озвучивал Владимир Путин.

Напомню, что тогда большинство ведущих западных политиков и стратегов чуть-ли не в унисон твердили, что это блеф и "экзотическая" игра на повышение ставок, что российский капитализм и политика сверхпотребления полностью и основательно интегрированы в мир "золотого миллиарда". Что ж, получается, что жёстко поплатились и те, и другие. Причем не только в случае с Россией. Система мировых сдержек и противовесов, которая задолго до Украины трещала по швам, сегодня, похоже, вот-вот разлетится на мелкие кусочки. Ибо защищать эту старую, сформированную по итогам 1991 года систему безопасности, никто из новых, поднимающихся субъектов силы не станет. Кстати, Азербайджан был одной из первых стран, травмированных "консенсусом 1991 года». Ни один из международных субъектов или механизмов, претендовавших на решение проблем, охвативших постсоветское пространство, не смог разрешить карабахский узел. Азербайджан просили подождать, призывали смириться, предлагали потерпеть… Об этом говорил в интервью ещё Гейдар Алиев, а в последние годы неоднократно напоминал президент Ильхам Алиев. Зато теперь, по результатам Второй Карабахской войны, началась глобальная линия слома прежних договоренностей. Кому-то очень нелегко смириться с этим фактом, но Азербайджан стал одним из первых выгодоприобретателей новой, ещё только формирующейся системы мировой безопасности.

Трамп вытирает ноги об НАТО Интервью Путина можно считать некоторым расширенным комментарием к проекту соглашения о гарантиях безопасности с США и НАТО, которое в декабре 2021 распространило Министерство иностранных дел России. Тогда это были тезисы, смысл которых не принимался и даже не понимался. Теперь же — это слова, подкрепленные конкретными действиями, тысячами жизней гражданского населения, территорией Украины, разделенной на две части… Многие теперь гадают: готов ли будет Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах, воспринять эти и другие московские документы, как серьезную переговорную фактуру? Во всяком случае, то, как нынешний кандидат в президенты США от Республиканской партии вытирает ноги о Североатлантический альянс, уже говорит о многом. Плюс сюда можно добавить нежелание руководства НАТО называть Россию врагом, поскольку ему ближе полуразмытый термин "экзистенциальная угроза". И наконец, понижение позиции украинского конфликта в рейтинге угроз, опубликованном специально к Мюнхенской конференции по безопасности. Если в 2023 году Российская Федерация занимала второе место, как субъект, угрожающий миру, то теперь она опустилась на девятую (!) строчку, пропустив вперёд проблемы климата, экологии, миграции из стран "третьего мира"…

Возможно, устроители Мюнхенской конференции сознательно стремятся «выпустить пар» перегретых эмоций и отвлечь участников от украинского кризиса. Возможно, они просто не видят выхода и предлагают оставить все, как есть, до новых развилок. Во всяком случае, доклад Мюнхенской конференции, озаглавленный "Lose-Lose?", можно условно перевести, как "Взаимный проигрыш?" Игра в долгую Сейчас происходит слом фактического миропорядка, созданного в 1991 году распадом Советского Союза, а также серией военных операций США от "Бури в пустыне" в Ираке до бомбардировки Сербии. Фактически, мир, в котором мы с вами живем сегодня, это пространство глобальных корпораций (Space X, Microsoft, Google, Black Rock и т.д.), которые управляют ослабевшими государствами, диктуя им совершенно революционную технологическую повестку: искусственный интеллект, беспилотные технологии, отказ от углеводородной энергетики. Пока это все еще мир, в котором доминирует военная мощь США. Правда, уже не с той силой, которая наблюдалась в 90-е годы ХХ столетия. Современные США снижают силовое присутствие во многих регионах мира, в следствие чего поднимаются новые игроки и силы региональных масштабов, возникают исторические ниши, которые заполняют новые игроки. Как, к примеру, это удалось в 2020 году Азербайджану при поддержке Турции и согласии России.