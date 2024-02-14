Беларусь может «допрыгаться до Украины»?

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал белорусскую молодежь, которая хочет одеваться в одежду западных брендов. Об этом он заявил на совещании ректоров учреждений высшего образования.

«Одеться вся молодежь наша хочет ух как! Я, президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. Называют эти импортные бренды и прочее. Ну наши нормально уже шьют - нет, надо там. А зачем тебе эта тряпка?» - цитирует «Страна.ua» Лукашенко.

По его словам, в США его удивило, что миллиардеры одеваются просто.

В завершение своего выступления Лукашенко вспомнил об Украине: «Молодежи надо откровенно об этом говорить, что ж мы обманываем сами себя. Хотим допрыгаться до Украины? Поверьте, это легко. Вот еще один неосторожный шаг - и мы там. Кто-то отсидится? Нет».