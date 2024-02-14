Сможет ли Трамп посадить за стол переговоров Зеленского и Путина?

Экс-президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения обязательств перед некоторыми членами НАТО и планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией после победы на выборах президента, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных с планами политика источников.

По их словам, союзники Трампа обсуждают, по сути, «двухуровневый альянс НАТО», где ст. 5 (о коллективной защите любого члена альянса, подвергающегося нападению) будет применяться только к странам, которые выполняют цели по расходам на оборону. В то же время источники отмечают, что никакие политические решения по этому поводу пока не приняты, поскольку некоторые «трамписты» также выступают за введение новых тарифов для отстающих стран.

Кроме этого, команда Трампа обсуждает возможность проведения мирного саммита с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сразу после победы политика на выборах в США. Один из источников уточнил, что для принуждения Украины вернуться к переговорам Трамп может пообещать сократить военную поддержку, а Путину, наоборот, пригрозить увеличением помощи Киеву.