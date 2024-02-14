Трамп ответил Путину: я мгновенно решу конфликт в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп назвал комплиментом слова российского лидера Владимира Путина о том, что России предпочтительнее работать с нынешним главой Соединенных Штатов Джо Байденом.

"На самом деле президент России Путин только что сделал мне большой комплимент. Он только что сказал, что предпочел бы, чтобы президентом был Джо Байден, а не Трамп. Это комплимент", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Южная Каролина. Трамп объяснил это тем, что при слабой администрации Байдена Россия "получит Украину".

При этом бывший америкаснкий президент подчеркнул, что он "хорошо ладил" с Путиным. "Когда я выиграю президентские выборы, я немедленно урегулирую конфликт между Россией и Украиной. Все будет решено быстро", - отметил Трамп.

Ранее Путин заявил, что Россия готова работать с любым президентом США, которого изберет американский народ, но предпочтительнее Байден, потому что "он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации".