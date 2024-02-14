Затонул турецкий сухогруз

Сухогруз под флагом Турции затонул в Мраморном море, на его борту находились шесть моряков. Начаты их поиски. Об этом сообщил губернатор провинции Бурса Махмут Демирташ, вблизи которой произошел инцидент.

"На борту 69-метрового сухогруза Batuhan находятся шесть человек, все они граждане Турции. Начаты работы по их поиску и спасению", - сказал он в эфире телеканала TRT Haber.

По его словам, сигнал о происшествии был получен утром около 06:20 местного времени. В район инцидента направлены три спасательных катера службы береговой охраны и вертолет. Поиски моряков затруднены сильными волнами.