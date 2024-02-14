Беспилотник пытался атаковать нефтебазу
Беспилотник самолетного типа пытался атаковать Губкинскую нефтебазу в Белгродской области, сообщают российские телеграм-каналы.
По его данным, беспилотник залетел на территорию приграничного российского региона в ночь на четверг. Дрон сбили, его обломки упали на территорию нефтебазы ОАО «Белгороднефтепродукт».
Предварительно, никто не пострадал. Других подробностей о происшествии не приводится.
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