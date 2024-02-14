Беспилотник пытался атаковать нефтебазу

Беспилотник самолетного типа пытался атаковать Губкинскую нефтебазу в Белгродской области, сообщают российские телеграм-каналы.

По его данным, беспилотник залетел на территорию приграничного российского региона в ночь на четверг. Дрон сбили, его обломки упали на территорию нефтебазы ОАО «Белгороднефтепродукт».

Предварительно, никто не пострадал. Других подробностей о происшествии не приводится.