Победа Трампа усилит позиции Турции

Возможная победа на президентских выборах в США Дональда Трампа может подтолкнуть Евросоюз к пересмотру отношений с Турцией в сторону активизации процесса ее евроинтеграции. Это приведет к усилению позиций Анкары в Европе, пишет газета Hürriyet.

"Возможное избрание Трампа президентом США, скорее всего, будет иметь критические последствия для Турции, учитывая его недавние противоречивые высказывания о будущем НАТО. Вряд ли ЕС, который будет стремиться обеспечить собственную безопасность против России, сможет полностью игнорировать Турцию, располагающую второй по численности армией в НАТО после США. Не будет удивительным, если эти поиски заставят лиц, принимающих решения в ЕС, по-новому взглянуть на Турцию. В таком случае следует быть готовым к началу процесса, в ходе которого возникнет необходимость переформатирования отношений между Турцией и ЕС. Такой сценарий приведет к усилению позиций Турции по отношению к Европе", - отмечает обозреватель Hurriyet Седат Эргин.

По его мнению, Турции при реализации "сценария Трампа" будет необходимо рассмотреть несколько вопросов, касающихся ее собственной безопасности. "Турция пользуется зонтиком сильного сдерживания в соответствии со статьей 5 Договора о НАТО. <...> Если такая гарантия исчезнет или станет неопределенной, возможно, Турции придется пересмотреть всю оборонную доктрину", - подчеркивает журналист.

Трамп ранее выражал недовольство деятельностью НАТО и в случае победы на ноябрьских выборах грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.