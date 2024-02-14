Москва ждет от Ташкента реакции

Посла Узбекистана в Москве Ботиржона Асадова вызвали на Смоленскую площадь в связи с публичными высказываниями ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзода Кудратходжаева, сообщила пресс-служба МИД России.

«Констатировано, что содержание и тональность подобных ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан и получили дальнейшее поступательное развитие в результате встречи лидеров наших стран в октябре 2023 года в Москве», - говорится в пресс-релизе.

Ранее Шерзод Кудратходжаев заявил, что те, кто не знают узбекский язык, живя в Узбекистане, должны решить для себя, «оккупанты» они или «идиоты». Он также сказал, что молчать в ответ на выпады российских политиков нельзя.

МИД России рассчитывает, что «в ближайшее время МИД Узбекистана представит официальный комментарий с принципиальной оценкой одиозных высказываний упомянутого высокопоставленного деятеля».

«Напоминаем, что в случае появления в российском информпространстве резонансных суждений касательно Узбекистана, противоречащих политике России в отношении этой дружественной страны, мы незамедлительно от них дистанцируемся на официальном уровне», - говорится в заявлении.

В МИД России добавили, что «с рассуждениями Кудратходжаева не согласно подавляющее большинство населения дружественного и союзного нам Узбекистана».