«Вагнеровцы» перешли в «Ахмат»

Два отряда добровольцев сформировали в спецназе «Ахмат». В него вошли бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер». По словам заместителя командира второго армейского корпуса и командира «Ахмата» Апти Алаудинова, общая численность новых подразделений превышает одну тысячу человек.

Он отметил, что вступившие добровольцы подписали контракт с министерством обороны России.

«Это уже получается полноценных три отряда, состоящих из бойцов ЧВК "Вагнер"», – сказал Алаудинов, отметив, что численность одного нового отряда составила 680, второго – 380 человек.

Ранее Апти Алаудинов заявил, что половина бойцов спецназа «Ахмат» – этнические русские. По его словам, 50% – «чисто русские пацаны, мужики», которые едут в Чеченскую Республику со всех концов России.