В Ханкенди обнаружено много оружия

14 февраля в Ханкенди было обнаружено и изъято 8 единиц автоматического оружия разных марок, 3 пистолета, 10 гранат, 7 запалов, 1 винтовка, 60 магазинов, 4060 патронов разных габаритов и другие боеприпасы, сообщили в МВД.

13 февраля в Ханкенди было обнаружено и изъято 6 единиц автоматического оружия различных марок, 2 пистолета, 8 винтовок различных марок, 7 гранат, 4 запала, 50 обойм, 1770 патронов различного калибра и другие боеприпасы.