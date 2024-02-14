Пашинян готовит «революцию» в правительстве при одном «неприкасаемом»

Ссылаясь на свои источники в правительстве республики, издание утверждает, что в планах Пашиняна «совершить «революцию», внезапно уволив множество людей».

При этом указывается, что «единственным неприкасаемым» министром на данный момент является руководитель внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян, «работа которого, похоже, устраивает и Пашиняна, и правительство, и элиту (правящей партии) «Гражданский договор» (ГД)».

«Наши источники не исключают, что Пашинян изменит свое мнение и по этому вопросу («неприкасаемости» нынешнего главы МИД), - отмечает издание.

Утверждается, что премьер «недоволен всеми руководителями ведомств, всеми органами, подчиненными правительству, и ищет людей на замену». При этом он сталкивается с серьезными кадровыми проблемами, предлагая лояльным ему членам законодательного органа перейти в исполнительную ветвь власти.

«Однако в этом деле он пока не преуспел. Депутаты (от ГД) отказываются брать портфель министра. На данный момент надеждой Пашиняна является кадровый банк, но, по словам наших источников в правящей партии, он не может найти людей и оттуда», — отмечает «Жоховурд».