Юлия Медведева, специально для haqqin.az 11:05

Появилась информация, что некая частная британская военная компания предложила бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному возглавить Украинский легион в Африке. Легион создается для противодействия китайским и российским ЧВК на Черном континенте. Если эта информация соответствует действительности – а почему бы ей не соответствовать, слишком уж невероятной она не выглядит, – то в наступившем году в Африке нас ожидают весьма интересные события.

Не буду о Залужном, противник у него остался все тот же, РФ, Китай здесь постольку-поскольку, да и о китайских ЧВК на Черном континенте значимой информации ноль. Главное, пожалуй, в другом: Запад готовится к решительной схватке с Кремлем в Африке. Над которой ослабил за последние годы контроль, что позволило России развернуть здесь свою экспансию. И выдавить Москву с этого континента мирным путем уже не получается – значит, в ход пойдут военные методы. И, само собой, экономические – то, что в бизнесе называется «недобросовестной конкуренцией» и «рейдерскими захватами». Передел собственности и перестройка существующих геополитических балансов – всегда процесс болезненный и кровавый. Особенно в Африке, где насилие, исключающее любые правила «цивилизованных способов ведения войны» как явление, заложено в особенностях местного менталитета. Но в данной конкретной ситуации не Запад запустил этот процесс, его вина лишь в том, что он позволил Москве дойти слишком далеко.

Поначалу к активности Кремля на этом континенте он отнесся как к некоему недоразумению и не воспринимал ее всерьез. Активность Китая была ему более понятна – борьба за ресурсы и рынки сбыта – ничего нового, все привычно. Не очень приятно, но относительно мирная конкуренция - всегда стимул к собственному развитию, почему бы и нет, почему бы и не посоревноваться в игре по давно знакомым правилам. Но Россия начала с того, что повела себя так, как будто никаких правил в Африке не существует, что она пришла на «дикие земли» и будет вести себя здесь так, как захочет. И никто ей не указ, «Африкнаш» и вот это все. А в бизнесе и геополитике так не бывает. И если где-то в африканском захолустье кто-то на митинге помахал российским флагом и повесил баннер Путина, это вовсе не означает, что тебя там все с нетерпением ждут, горячо любят и надо помогать там путчистам. Неплохо было бы повнимательнее изучить ситуацию и проконсультироваться с партнерами. Хотя бы из вежливости, хотя бы из желания узнать, не «оттоптал ли ты им ноги». Ничего подобного Москва не сделала, сразу зайдя «с козырей» - мы, дескать, идем в Африку, чтобы бороться с неоколониализмом и создавать здесь новый, более справедливый порядок. Было уже такое. «Весь мир насилья мы разрушим: До основанья, а затем…»