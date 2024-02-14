Глава ФБР тайно приехал в Израиль

Глава ФБР Кристофер Рей совершил необъявленный визит в Израиль. Отмечается, что это первая поездка Рея с начала войны между Израилем и ХАМАС 7 октября 2023 г. В ходе визита он обсудил с представителями израильских спецслужб «текущие и будущие угрозы» для Еврейского государства и США.

«Мы работаем со всеми нашими партнерами, чтобы противостоять той картине повышенной угрозы, которая, должен добавить, включает в себя угрозы, исходящие от Ирана и «Хезболлы» как в контексте атаки ХАМАС 7 октября, так и в более широком понимании», - заявил Рей.