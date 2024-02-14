Наш посол до Кабула дошел

Первый в современной истории Азербайджана посол в Афганистане Ильхам Мамедов прибыл в Кабул и встретился с министром иностранных дел правительства движения «Талибан» Амиром Ханом Муттаки. Об этом сообщил на своей странице в X представитель МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

«Посол Азербайджанской Республики в Кабуле Ильхам Мамедов на встрече с министром иностранных дел Амиром Ханом Муттаки представил официальное письмо МИД этой страны министру иностранных дел относительно открытия посольства в Кабуле», - отмечается в сообщении.

13 января 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об учреждении посольства республики в Афганистане, а в июле 2021 года назначил Ильхама Мамедова чрезвычайным и полномочным послом в этой стране.

Решение открыть посольство Азербайджана в Кабуле было принято спустя 27 лет после установления дипломатических отношений между двумя странами в 1994 году. МИД Азербайджана в декабре прошлого года уведомлял, что Баку планирует открыть посольство в Кабуле в 2024 году.