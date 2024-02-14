Пашинян о вариантах делимитации границы
Есть два варианта делимитации границы с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.
«По всей протяженности границы, и мы приступаем к ее реализации. Второй вариант заключается в том, что мы разбиваем границу на части и продвигаемся вперед по частям. Согласны даже провести демаркацию от области к области, воспроизводя границу на каждом участке, а затем уточнить расположение войск, вопросы же эксклавов оставить на заключительный этап», - отметил он.