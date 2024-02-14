Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:23

Последний раз президент Турции был в Каире 12 лет назад, сразу после революции и прихода к власти в Египте в результате выборов «Братьев-мусульман». После переворота в Египте, когда был свергнут президент Мухаммад Мурси, союзник Турции и член движения «Братья-мусульмане», казалось, что отношения между Анкарой и Каиром разрушены всерьез и надолго. Доходило до прокси-войн, которые две страны вели на территории Ливии. Но политика политикой, а экономика диктовала необходимость нормализации отношений и буквально силком подталкивала египетский и турецкий истеблишменты к этому. Товарооборот между двумя странами неуклонно рос, достигнув к сегодняшнему дню 5 миллиардов долларов. А в связи с истечением срока действия нескольких долгосрочных контрактов Турция все чаще обращается к Египту за поставками сжиженного природного газа.

Да и в Египте увеличивалось количество тех, кто выступал за возобновление сотрудничества с Анкарой, в том числе и в бизнес-элите, тесно связанной со спецслужбами, а главное с армией. Им показалось крайне привлекательной идея турецких бизнесменов о том, что поскольку в Египте стоимость рабочей силы относительно низкая, а местный фунт слабый, то часть производства можно было бы развивать здесь, создавая для этого технопарки и особые экономические зоны. А главное, в Каире наконец-то поняли, что им выгоднее поддержать турецкую версию демаркации морских границ в Средиземноморье, а не греческую, поскольку она египтянам по целому ряду параметров гораздо выгоднее. И последнее обстоятельство, по всей видимости, стало решающим для перехода от конфронтации между двумя странами сразу, минуя промежуточные этапы, к стратегическому партнерству. Что и отражено в подписанной в Каире Эрдоганом и ас-Сиси декларации о возобновлении деятельности стратегического совета высокого уровня на уровне президентов. С вполне конкретной целью – в ближайшие годы увеличить объем двусторонней торговли до 15 миллиардов долларов и привлечь в Египет 3 миллиарда долларов турецких инвестиций.

В свете заявленных намерений сторон о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, газовой сфере и совместных проектах в Ливии эти показатели по товарообороту и инвестициям выглядят вполне реальными и не потребуют от Каира и Анкары сверхусилий для их достижения. Главное – комфортная среда в отношениях между странами создана. О чем ас-Сиси и заявил на совместной пресс-конференции с Эрдоганом: «Все это означает открытие новой страницы в наших отношениях». Многозначительно добавив при этом, что обе стороны готовы к запуску новых направлений сотрудничества на африканском континенте. Что означает только одно – совместные турецко-египетские проекты не только в Ливии, но в Судане и Сомали. А это, в свою очередь, означает масштабные изменения балансов в этом регионе. В позитивную для него сторону. Египет отказывается, как было ранее, от роли щита против активности Турции и в Африке, и в Восточном Средиземноморье, к чему его вели Афины и Эмираты, ища новый для себя путь в нашем быстро меняющемся мире.