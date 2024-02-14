Эрдоган не сотрясает воздух, а открывает новую эру наш комментарий
Последний раз президент Турции был в Каире 12 лет назад, сразу после революции и прихода к власти в Египте в результате выборов «Братьев-мусульман».
После переворота в Египте, когда был свергнут президент Мухаммад Мурси, союзник Турции и член движения «Братья-мусульмане», казалось, что отношения между Анкарой и Каиром разрушены всерьез и надолго. Доходило до прокси-войн, которые две страны вели на территории Ливии.
Но политика политикой, а экономика диктовала необходимость нормализации отношений и буквально силком подталкивала египетский и турецкий истеблишменты к этому. Товарооборот между двумя странами неуклонно рос, достигнув к сегодняшнему дню 5 миллиардов долларов. А в связи с истечением срока действия нескольких долгосрочных контрактов Турция все чаще обращается к Египту за поставками сжиженного природного газа.
Да и в Египте увеличивалось количество тех, кто выступал за возобновление сотрудничества с Анкарой, в том числе и в бизнес-элите, тесно связанной со спецслужбами, а главное с армией. Им показалось крайне привлекательной идея турецких бизнесменов о том, что поскольку в Египте стоимость рабочей силы относительно низкая, а местный фунт слабый, то часть производства можно было бы развивать здесь, создавая для этого технопарки и особые экономические зоны.
А главное, в Каире наконец-то поняли, что им выгоднее поддержать турецкую версию демаркации морских границ в Средиземноморье, а не греческую, поскольку она египтянам по целому ряду параметров гораздо выгоднее. И последнее обстоятельство, по всей видимости, стало решающим для перехода от конфронтации между двумя странами сразу, минуя промежуточные этапы, к стратегическому партнерству.
Что и отражено в подписанной в Каире Эрдоганом и ас-Сиси декларации о возобновлении деятельности стратегического совета высокого уровня на уровне президентов. С вполне конкретной целью – в ближайшие годы увеличить объем двусторонней торговли до 15 миллиардов долларов и привлечь в Египет 3 миллиарда долларов турецких инвестиций.
В свете заявленных намерений сторон о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, газовой сфере и совместных проектах в Ливии эти показатели по товарообороту и инвестициям выглядят вполне реальными и не потребуют от Каира и Анкары сверхусилий для их достижения.
Главное – комфортная среда в отношениях между странами создана. О чем ас-Сиси и заявил на совместной пресс-конференции с Эрдоганом: «Все это означает открытие новой страницы в наших отношениях». Многозначительно добавив при этом, что обе стороны готовы к запуску новых направлений сотрудничества на африканском континенте.
Что означает только одно – совместные турецко-египетские проекты не только в Ливии, но в Судане и Сомали. А это, в свою очередь, означает масштабные изменения балансов в этом регионе. В позитивную для него сторону. Египет отказывается, как было ранее, от роли щита против активности Турции и в Африке, и в Восточном Средиземноморье, к чему его вели Афины и Эмираты, ища новый для себя путь в нашем быстро меняющемся мире.
И Эрдоган не только приветствует изменение политики Каира, но и готов протянуть ему в этом руку помощи. Естественно, не без выгоды для себя. Но это уже стало такой характерной «фишкой» турецкого президента и внешней политики Анкары, что даже и упоминать лишний раз не нужно.
Ближневосточные СМИ, комментируя визит Эрдогана, акцент, что вполне естественно, сделали на палестинской проблематике, то есть на секторе Газа. Но как раз по этой теме громких заявлений лидеров двух стран не последовало. Что в общем-то и правильно. Сотрясать воздух – дело нехитрое. А вот конкретная работа по этой проблеме требует тишины и сосредоточенности.