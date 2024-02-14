Украине следует опасаться участи Косово

Украине следует опасаться разделить участь находящегося на грани экономического краха Косово, поскольку США склонны терять интерес к участию в делах других стран после того, как их крупный бизнес выжмет из них все возможное. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

По ее оценкам, американская помощь странам в зоне боевых действий высоко ценится, однако Украине следует "четко понимать, что за этим последует". Газета напомнила, что в каждом конфликте с участием США за последние десятилетия, включая Ирак, Афганистан и Косово, политическая воля Вашингтона к дальнейшему содействию этим странам исчезала, стоило только крупному американскому бизнесу "выжать из американского присутствия все, что можно". В этой связи Киеву, который пытается убедить американцев и дальше участвовать в жизни страны, в том числе в процессе восстановления ее инфраструктуры, следовало бы задуматься, выиграет ли он в действительности от участия США в своей судьбе, считает издание.

Газета утверждает, что список зарубежных вмешательств США за последние десятилетия говорит о том, что Вашингтон "лучше умеет вести войны, чем разбираться с их последствиями". Так, по оценкам Politico, нет никаких сомнений в том, что Косово стало выгодной ставкой для работающих здесь американских компаний, но сама страна "даже после десятилетий американской помощи и поддержки" экономически находится в руинах и известна одним из самых высоких уровней безработицы в Европе. Если считать Косово ориентиром, то "украинцам следует быть осторожными в желаниях" касательно помощи со стороны США, которые видят в Украине "просто еще одну возможность для бизнеса".