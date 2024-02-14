В Kapital Bank проведена акция сдачи крови
Kapital Bank, всегда поддерживающий различные социальные акции, провел акцию по сдаче крови. Акция под лозунгом «Сдай кровь, спаси жизнь» прошла при поддержке Общественного Союза Талассемии Азербайджана и Центрального Банка Крови.
После медицинского обследования со стороны докторов-гематологов мобильной группы Центрального Банка Крови участники акции сдали кровь. К акции, в которой принял участие Председатель Правления, Исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов, добровольно присоединились более 100 сотрудников банка. Следует отметить, что акции по сдаче крови уже стали своего рода традицией в Kapital Bank.
Акция «Сдай кровь, спаси жизнь» направлена на обеспечение кровью людей, страдающих гемофилией и талассемией. Вся собранная в ходе акции кровь используется для лечения больных талассемией и гемофилией, а также на нужды больных, которым требуется переливание крови.
Следует отметить, что на данный момент в Азербайджане более 3000 людей страдают талассемией и другими заболеваниями крови, чья жизнь зависит непосредственно от массовой сдачи крови.
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 49 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.