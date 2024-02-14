МИД России: Оставаться в ОДКБ в интересах Армении

Пребывание в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отвечает, прежде всего, интересам армянского народа и государства. Об этом в интервью изданию "Известия" сказал замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

Комментируя бойкот заседаний ОДКБ представителями Армении и беспокойство России о том, что со временем Ереван может выйти из организации, Галузин отметил, что пребывание в ОДКБ, возвращение к полноправным консультациям и дискуссиям в рамках организации, в первую очередь, отвечает интересам армянского народа и государства.

По мнению дипломата, в настоящее время альтернативы механизму ОДКБ по обеспечению безопасности Армении нет.

"Кроме того, страны-члены ОДКБ всегда были готовы оказать помощь Еревану и продолжают делать это сейчас. В свое время Армении предлагалось оказать военно-техническую поддержку, меры по подготовке специализированных кадров, направить мониторинговую миссию ОДКБ в приграничные районы между Арменией и Азербайджаном. К сожалению, на том этапе эти идеи и предложения не были одобрены и реализованы", - добавил российский дипломат.