Министерство науки и образования объявляет VIII конкурс грантов на развитие и инновации в образовании. В конкурсе могут участвовать педагогические сотрудники, работающие во всех общеобразовательных учреждениях, независимо от их организационно-правовой формы.

Цель конкурса – стимулирование здоровой конкуренции и инновационной активности между учителями и образовательными учреждениями.

Прием документов, представляемых на конкурс, будет осуществляться на сайте www.grants.edu.az с 27 февраля по 1 апреля 2024 года.

Более подробную информацию о грантовом конкурсе вы можете найти в объявлении по линку: