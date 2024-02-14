Москва: Западу не нужна нормализация отношений Баку и Еревана

На Южном Кавказе интересы Запада связаны не с тем, чтобы помочь Армении в нормализации отношений с Азербайджаном и добиться прочного мира и стабильности, а с тем, чтобы выдавить из этого процесса Россию и создать в непосредственной близости от ее границ еще один очаг напряженности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин газете «Известия».

«Мы исходим из того, что будущее Южного Кавказа должно определяться странами, для которых этот регион — общий дом. Ни США, ни Франция, ни государства Евросоюза к таковым странам не относятся. Соответственно, мы считаем контрпродуктивным затягивание в регион нерегиональных сил, «западников», к чему, к сожалению, склонен официальный Ереван в последнее время. Мы видим, что ни в одной стране и ни в одном регионе, куда бы вмешивались США и их сателлиты из Евросоюза и НАТО, стабильности и устойчивого мира не наступило. Были только разрушения государственности, хаос и дестабилизация», - сказал российский дипломат.