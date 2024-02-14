В настоящее время в Лачинском районе Азербайджана идет строительство еще пяти гидроэлектростанций общей мощностью более 40 мегаватт. Об этом сообщили в ОАО «Азерэнержи».

В частности, полностью завершены работы на ГЭС «Агбулаг» мощностью 14,25 мегаватта. Завершены строительные и в настоящее время ведутся монтажные и наладочные работы на ГЭС «Агбулаг-2» мощностью 14,7 мегаватт, «Гарагышлаг» мощностью 4 мегаватт, «Мирик» мощностью 3,5 мегаватт и «Забух» мощностью 2,8 мегаватт. Эти пять ГЭС планируется ввести в эксплуатацию в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира».