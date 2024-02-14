Еще 5 новых ГЭС в Лачине фото; видео
В настоящее время в Лачинском районе Азербайджана идет строительство еще пяти гидроэлектростанций общей мощностью более 40 мегаватт. Об этом сообщили в ОАО «Азерэнержи».
В частности, полностью завершены работы на ГЭС «Агбулаг» мощностью 14,25 мегаватта. Завершены строительные и в настоящее время ведутся монтажные и наладочные работы на ГЭС «Агбулаг-2» мощностью 14,7 мегаватт, «Гарагышлаг» мощностью 4 мегаватт, «Мирик» мощностью 3,5 мегаватт и «Забух» мощностью 2,8 мегаватт. Эти пять ГЭС планируется ввести в эксплуатацию в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира».
В сообщении ОАО гворится, что в соответствии с поручением главы государства о преобразовании освобожденных от оккупации территорий в зоны зеленой энергетики последовательно создаются гидроэлектростанции. Одной из таких территорий является Лачинский район, где «Азерэнержи» проводит ряд работ. В частности, здесь уже в 9 местах построены гидроэлектростанции. Реконструированы и введены в эксплуатацию ГЭС «Мишни» мощностью 8,25 мегаватт, «Гюлябирд» мощностью 8 мегаватт, «Алхаслы» мощностью 6 мегаватт, восстановлена ГЭС «Сус» мощностью 4 мегаватта. В результате на ГЭС, введенных в эксплуатацию «Азерэнержи» в Лачинском районе, произведено более 77 миллионов кВт/ч экологически чистой зеленой энергии. Таким образом, сэкономлено 18 миллионов кубических метров газа и миллионы манатов, предотвращен выброс 32 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Самое главное, приняты необходимые меры по защите экосистемы, на станциях установлены ЭКО-турбины европейского производства.