Уволившегося армянского министра вызвали в СНБ

Подавший накануне в отставку министр экономики Ваан Керобян в настоящее время находится в Службе национальной безопасности, пишут армянские СМИ со ссылкой на свои источники.

«Керобян находится в СНБ уже несколько часов, возможно, в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения и он будет арестован в рамках коррупционного скандала с участием сотрудников Минэкономики», - пишут СМИ, отмечая, что сам Керобян от комментариев отказался.