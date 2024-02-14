Официальный ответ Аргентины: В БРИКС не идем

Новое правительство Аргентины сообщило России, что не планирует присоединяться к БРИКС и останется вне объединения, заявил на пресс-конференции замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Что касается Аргентины, действительно новое правительство этой страны официально уведомило нас и других участников БРИКС о том, что не имеет в виду воспользоваться приглашением, которое было сформулировано лидерами в Йоханнесбурге», - цитирует Интерфакс Рябкова.

По его словам, в БРИКС «не драматизируют» эту ситуацию, приглашение Аргентине не отзывалось и остаётся в силе.

«Будем смотреть, как пойдет дальнейшее развитие, в том числе развитие самого БРИКС, и какие выводы из этого (будут) делать наши аргентинские коллеги», - сказал Рябков.