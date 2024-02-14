Армянская армия стряхивает с себя руку Москвы

Основная цель новых кадровых изменений в рядах ВС Армении - избавиться от кадров, прошедших "российскую школу" и находящихся под влиянием Москвы, пишут армянские СМИ, комментируя вчерашнюю смену ряда ключевых позиций в армянской армии.

Издание отмечает, что хотя кадровые изменения были запланированы властями Армении достаточно давно, они воспользовались произошедшей 12 февраля на азербайджано-армянской условной границе напряженностью, чтобы отвести внимание общества от основной сути кадровых перестановок.

"Однако на самом деле, как ранее сообщили наши источники в Минобороны, цель массовых кадровых перестановок совсем иная. Премьер Армении Никол Пашинян и министр обороны Сурен Папикян решили сформировать военную элиту по своему вкусу, избавившись от старых кадров", - пишет газета.

"В то же время власти пытаются сформировать новую военную элиту за счет "чистки" системы от пророссийских кадров, в частности, занимающих высокие посты. Речь идет о высокопоставленных военных, прошедших "российскую школу" и находящихся под влиянием Москвы. Взамен они намерены увеличить число "натовских кадров", - говорится в статье.

В статье также отмечается, что среди вчерашних назначений было одно символическое исключение. Им является новый командующий армяно-российской объединенной группировкой войск генерал Артак Будагян.

Согласно статье, решение о назначении Будагяна было принято с целью "не расстраивать русских генералов".