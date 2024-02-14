Синоптики о погоде: дождь, мокрый снег, ветер...

В пятницу, 16 февраля, в Баку и на Апшероне ожидаются осадки, в некоторых частях полуострова интенсивные. Утром осадки перейдут в мокрый снег. Сильный северо-западный ветер к вечеру ослабнет, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии.

Температура воздуха ночью и днем составит 4-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 80-90%.

В районах Азербайджана также осадки, местами интенсивные, в горных и предгорных районах - снег. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 6-10° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 0-3° мороза.