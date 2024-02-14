Польша хочет репараций от России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский утверждает, что правившая в стране в последние восемь лет (2015 - 2023) партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS) должна была требовать репарации не от Германии, а от России. Об этом он заявил в интервью Польскому телевидению.

По его словам, бывшая заместитель министра иностранных дел Польши Анна Фотыга признала, что Польше уже выделялись репарации. Как указал Сикорский, это произошло "в Потсдаме, в трактате, в конце Второй мировой войны". "Это 15% того, что полагалось Советскому Союзу", - добавил он, выступив с утверждением, что Советский Союз эти репарации Польше не отдал.

"Мне хотелось бы знать, почему правительство "Права и справедливости" не обратилось к России, как к правопреемнику Советского Союза, за этими репарациями", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что правительство его страны хочет, чтобы чувство вины со стороны Германии "нашло свое материальное воплощение".