Европа ставит на Азербайджан

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 13:30

Страны Юго-Восточной и Центральной Европы предлагают Азербайджану новый транзитный коридор для расширения экспорта газа. Как сообщает haqqin.az, этот коридор должен начинаться в Греции и заканчиваться в Украине. Его цель - компенсировать резкое сокращение экспорта российского газа в Европу.

Новый маршрут, получивший название «Вертикальный коридор», открывает перед Азербайджаном дополнительные возможности для экспорта газа в страны Восточной и Центральной Европы, которые могут помочь Баку выполнить свое обещание и, начиная с 2027 года, удвоить ежегодный экспорт газа в Европу до 20 миллиардов кубометров. В статье, опубликованной в издании Eurasianet, Дэвид О'Бирн - журналист из Стамбула, освещающий вопросы энергетики, пишет, что запланированный маршрут будет, в основном, использовать уже существующие трубопроводы, которые соединяют газотранзитные системы Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины. Потребуется только расширить пропускную способность некоторых участков и трансграничных соединений. Таким образом, «Вертикальный коридор» сможет обеспечить новые источники поставок газа для Молдовы и Украины, столкнувшихся после вторжения России с проблемами удовлетворения внутреннего спроса. Не менее важно, что посредством «Вертикального коридора» можно будет подавать газ с востока на запад Украины в уже существующую крупную газотранспортную систему, которая с момента российского вторжения 2022 года и последующего прекращения транзита газа в Европу практически не использовалась.

Начало реализации проекта было положено 19 января на встрече в Афинах министров энергетики стран Юго-Восточной и Центральной Европы в рамках инициативы Европейского союза по энергетическому соединению Центральной и Юго-Восточной Европы (CESEC). На встрече, в которой приняла участие комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, был подписан Меморандум о взаимопонимании (МоВ) между газотранспортными операторами Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, а также Украины и Молдовы. Целью проекта является создание газотранспортного коридора «Север-Юг» между семью государствами. Комментируя это соглашение, Симсон заявила, что «Вертикальный коридор» обеспечит двунаправленные потоки природного газа с севера на юг и обратно, что, по ее словам, поможет обеспечить поставки газа в Украину и Молдову и повысит общую энергетическую безопасность стран региона.

Отметим также, что отношение к идее «Вертикального коридора» официального Баку, в частности, ответственных за энергетическую сферу Азербайджана, пока неизвестно. Не вызывает сомнений лишь верность Азербайджана своему обещанию удвоить к 2027 году экспорт газа в Европу, для чего европейские компании, в свою очередь, должны заключить с Азербайджаном долгосрочные контракты. Ибо в противном случае необходимость инвестиции миллиардов долларов в расширение экспортного потенциала Южного газового коридора и разработку новых газовых месторождений на Каспии теряют экономическую целесообразность. «Вертикальный коридор», предполагающий расширение и модернизацию существующей инфраструктуры транзита, позволит в некоторых областях изменить направление транспортировки голубого топлива из Турции в Грецию, а также перекачивать значительные объемы газа в Болгарию, Румынию, Молдову и Украину. После чего уже существующие украинские транзитные трубопроводы смогут доставлять его напрямую в Венгрию, Словакию, Польшу и дальше на запад. Новый коридор сможет также транспортировать сжиженный природный газ (СПГ), импортируемый в Грецию и Турцию морем, а также газ из Азербайджана, поступающий через Турцию в Грецию.

Первый шаг к практической реализации «Вертикального коридора» был сделан 1 февраля, когда болгарский государственный оператор транзита газа Bulgartransgaz EAD параллельно с государственными газовыми операторами Греции, Румынии, Молдовы и Украины начал требуемые ЕС общественные консультации по расширению мощностей. Окончательная мощность нового коридора еще не определена, но, по данным украинского государственного оператора газотранспортной сети ГЦОУ, существует достаточный спрос со стороны европейских покупателей на пропускную способность через Молдову в Украину 21 миллиона кубометров газа в сутки. Что вдвое превышает существующую мощность Южного газового коридора (ЮГК), по которому в настоящее время идет весь экспорт азербайджанского газа в Европу. Пока неизвестно, какое влияние это окажет на ЮГК, а точнее, на его завершающую стадию – трубопровод ТАР, который, напомним, принадлежит консорциуму азербайджанской SOCAR и британской BP, эксплуатирующих крупнейшее в Азербайджане газовое месторождение Шах-Дениз, на котором добывается основная часть экспорта азербайджанского газа.