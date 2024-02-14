У Армении теперь будет атташе в НАТО

Армения учредила должности атташе по вопросам обороны при миссии в НАТО, верховном командовании союзных сил НАТО в Европе и при представительстве в ОБСЕ. Решение принято на заседании правительства страны в четверг.

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что должности атташе по вопросам обороны будут действовать при миссии Армении в Организации Североатлантического договора с резиденцией в Брюсселе, верховном командовании союзных сил НАТО в Европе с резиденцией в Монсе, при представительстве Армении в ОБСЕ с резиденцией в Вене.

В то же время Ереван упразднил должность военного представителя Армении при миссии в НАТО.