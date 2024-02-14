Кадры ракетного обстрела Белгорода фото; видео; обновлено 15:11
В Сети распространились кадры момента ракетного удара по Белгороду.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия вынесет на рассмотрение СБ ООН обстрел Белгорода со стороны Украины.
February 15, 2024
***14:36
В Белгороде в результате обстрела со стороны Украины много убитых и раненых. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые», – написал Старовойт в своем телеграм-канале.
По данным телеграм-канала Shot, число погибших во время атаки по Белгороду увеличилось до 9, двое из них - дети. Один из них — младенец, который был в коляске. Второй, предварительно, находился рядом со школой.
***14:05
Российский Белгород угодил под обстрел, местные жители сообщают о прилете в один из торговых центров.
Также сообщается о четырех погибших и семи пострадавших. Другие источники пишут о 6 погибших и 10 раненых.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами - коридоре, ванной, туалете, кладовой.
Как стало известно, осколки ракеты упали на магазин "Магнит" на улице Лермонтова и территорию школы №42. В то же время Минобороны России сообщало, что около 12:30 по московскому времени над Белгородской областью были сбиты 14 снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire.
February 15, 2024
February 15, 2024
February 15, 2024