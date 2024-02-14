Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия вынесет на рассмотрение СБ ООН обстрел Белгорода со стороны Украины.

***14:36



В Белгороде в результате обстрела со стороны Украины много убитых и раненых. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые», – написал Старовойт в своем телеграм-канале.

По данным телеграм-канала Shot, число погибших во время атаки по Белгороду увеличилось до 9, двое из них - дети. Один из них — младенец, который был в коляске. Второй, предварительно, находился рядом со школой.