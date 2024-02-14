Ильхам Алиев утвердил закон «Об авиации»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон «Об авиации», сообщается на официальном сайте главы государства.
Закон регулирует использование воздушного пространства Азербайджана и деятельность в области авиации, определяет правовую и организационную основу мер, осуществляемых по обеспечению безопасности в авиации, в том числе по обороне государства, потребностям населения и экономики, связанным с воздушным транспортом и работой авиации.
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