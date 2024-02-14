Россия начала операцию «Перун»

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о начале активной фазы информационной операции России под кодовым названием «Перун». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР в Telegram.

В рамках этой операции Россия планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины.

Кроме того, Россия будет добиваться освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.