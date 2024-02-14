Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении финансовых средств на организацию деятельности Карабахского университета.

Согласно распоряжению, глава государства поручил выделить на эти цели Министерству науки и образования Азербайджана 10 млн манатов.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2024 год.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 ноября 2023 года подписал распоряжение о создании «Карабахского Университета». Согласно распоряжению, «Карабахский Университет» при Министерстве науки и образования Азербайджана создается на базе высшего учебного заведения, расположенного в городе Ханкенди.